IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neue Impulse 13.05.2026 17:56:00

RENK und HENSOLDT treiben Verteidigungs-Digitalisierung voran: Rüstungsaktien wie Rheinmetall und TKMS im Blick

RENK und HENSOLDT treiben Verteidigungs-Digitalisierung voran: Rüstungsaktien wie Rheinmetall und TKMS im Blick

Deutsche Rüstungsaktien wie RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS bleiben dank neuer KI- und Rüstungsprojekte im Fokus - bei gleichzeitig hoher Volatilität an den Börsen.

• Rüstungsaktien bleiben durch KI- und Digitalprojekte im Fokus
• RENK & HENSOLDT treiben autonome Verteidigungstechnologien voran
• Hohe Kursdynamik sorgt weiter für starke Schwankungen

Die deutschen Rüstungsaktien bleiben im Fokus der Anleger. Dabei zeigen sich die Kurse von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS zuletzt volatil. Am heutigen Mittwoch kommt es zu teilweisen massiven Abwärtsbewegungen: So verlor die Aktie von Rheinmetall 3,48 Prozent auf 1.121,60 Euro, während RENK-Titel 0,88 Prozent auf 43,72 Euro verloren. Und auch bei TKMS dominierten die Bären und schickten den Titel schließlich 2,55 Prozent auf 72,50 Euro ins Minus. Für HENSOLDT ging es letztlich derweil um 3,95 Prozent nach oben auf 74,30 Euro.

Dabei handelt es sich bei den Kursabschlägen vermutlich um Gewinnmitnahmen - zusätzlich sorgen neue Technologieprojekte für Aufmerksamkeit in der Branche. Besonders RENK und HENSOLDT treiben derzeit die Modernisierung militärischer Systeme voran.

RENK arbeitet an autonomen Militärfahrzeugen der US-Armee

Laut einer Pressemitteilung von RENK America vom gestrigen Dienstag entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit BAE Systems und Forterra autonome Fähigkeiten für das Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) der U.S. Army. Im Mittelpunkt steht dabei das sogenannte "Drive-by-Wire"-System des HMPT-Getriebes, das die Grundlage für autonomes Fahren militärischer Kettenfahrzeuge schaffen soll.

Die Technologie ermöglicht es, autonome Systeme ohne größere Umbauten in bestehende Fahrzeuge zu integrieren. Neben dem AMPV könnten künftig auch der Bradley-Schützenpanzer, die M109-Paladin-Haubitze oder das Raketenwerfersystem M270 MLRS von der Technik profitieren.

"Unser Ziel ist es, Lösungen anzubieten, die sich in der Praxis bewähren", erklärte Corey Johnson, CEO von RENK America. "Die Nutzung bereits eingeführter und bewährter Systeme ist der richtige Weg, Entwicklungen zu beschleunigen und unnötige Risiken zu vermeiden." Nach Angaben des Unternehmens kommen die HMPT-Getriebe bereits heute in sämtlichen mittelschweren Kettenfahrzeugen der U.S. Army zum Einsatz.

HENSOLDT setzt auf KI und datengetriebene Kriegsführung

Auch HENSOLDT baut seine technologische Position weiter aus. Laut einer aktuellen Pressemitteilung vom Dienstag hat der Rüstungselektronik-Spezialist ein Memorandum of Understanding mit IBM Deutschland unterzeichnet. Ziel ist die Weiterentwicklung der Plattform "MDOcore" für sogenannte "Software-Defined Defence"-Anwendungen.

Die Software soll Sensordaten aus unterschiedlichen militärischen Systemen zusammenführen, analysieren und mithilfe künstlicher Intelligenz operative Handlungsempfehlungen liefern. Dabei setzt HENSOLDT auf Cloud-Technologien, Datenfusion und automatisierte Mustererkennung.

"Software-Defined Defence erfordert leistungsfähige Software- und Datenarchitekturen, die sich flexibel in komplexe und souveräne Verteidigungssysteme integrieren lassen", sagte Sven Heursch, Chief Digital Officer von HENSOLDT. Durch die Zusammenarbeit mit IBM wolle das Unternehmen Entwicklungszeiten verkürzen und Risiken reduzieren.

IBM Deutschland liefert dabei unter anderem Technologien aus der watsonx-Plattform sowie militärisch erprobte IT-Lösungen. Wolfgang Wendt, Vorsitzender der Geschäftsführung von IBM Deutschland, erklärte: "Durch diese tiefe, domänenübergreifende Datenintegration entfaltet MDOcore sein volles Potenzial und wird zu einem entscheidenden Enabler für informationsbasierte Einsatzführung."

Was bedeutet das für Anleger?

Für Anleger bleibt der Verteidigungssektor trotz der zuletzt hohen Bewertungen spannend. Die aktuellen Projekte von RENK und HENSOLDT zeigen, dass sich die Branche zunehmend von klassischen Waffenplattformen hin zu softwarebasierten, vernetzten und autonomen Systemen entwickelt. Gerade Themen wie künstliche Intelligenz, Datenfusion und autonome Militärfahrzeuge könnten in den kommenden Jahren zusätzliche Wachstumsfelder eröffnen. Gleichzeitig bleibt der Sektor wegen seiner starken Kursanstiege anfällig für Rückschläge und Gewinnmitnahmen. Langfristig setzen viele Investoren jedoch weiterhin auf steigende Verteidigungsausgaben in Europa und den USA - wovon deutsche Rüstungsunternehmen wie RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS profitieren könnten.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SpaceX-Aktie bald an der Börse: Raumfahrtunternehmen überrascht mit neuem Mars-Bonus für Elon Musk
Deutsche Telekom-Aktie stärker: Besserer Ausblick und Deutschland-Geschäft im Fokus
Verbund-Aktie steigt dennoch: Schwache Wasserführung lässt Gewinn um ein Drittel absacken

Bildquelle: HENSOLDT,RENK Group AG

Nachrichten zu BAE Systems plc

mehr Nachrichten

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

mehr Analysen
08.12.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAE Systems plc 22,25 0,63% BAE Systems plc
HENSOLDT 76,10 2,34% HENSOLDT
IBM Corp. (International Business Machines) 184,20 0,52% IBM Corp. (International Business Machines)
RENK 44,46 0,93% RENK
Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh 228,00 2,24% Rheinmetall AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Sh
Rheinmetall AG 1 138,60 2,03% Rheinmetall AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 72,30 -0,14% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen