RENK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RENK lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,010 EUR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 283,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at