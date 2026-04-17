Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

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17.04.2026 05:02:00

Renommierte Chipentwickler planen revolutionäre KI-CPU mit neuer Firma Nuvacore

Ehemalige Mitarbeiter von Qualcomm, Apple und Intel wollen mit neuem Start-up Nuvacore „die Regeln von Silizium neu schreiben“. Es geht um KI-Beschleunigung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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