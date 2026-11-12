RENOVA, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RENOVA, äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 27,21 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,08 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at