|
09.02.2026 06:31:29
RENOVA, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
RENOVA, hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 3,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENOVA, -8,660 JPY je Aktie eingenommen.
RENOVA, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!