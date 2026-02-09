RENOVA, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RENOVA, hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RENOVA, -8,660 JPY je Aktie eingenommen.

RENOVA, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at