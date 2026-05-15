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15.05.2026 06:31:29
RENOVA, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
RENOVA, hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,70 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 39,99 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 23,61 Milliarden JPY gegenüber 21,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 36,59 JPY. Im letzten Jahr hatte RENOVA, einen Gewinn von 29,85 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70,25 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 87,62 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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