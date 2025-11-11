RENOVA, stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RENOVA, gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,21 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -5,160 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,08 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at