RenovoRx öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RenovoRx hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat RenovoRx 0,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 116,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at