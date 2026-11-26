Renoworks Software lud am 24.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,50 Prozent auf 1,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at