Renoworks Software präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Renoworks Software präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite hat Renoworks Software im vergangenen Quartal 2,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Renoworks Software 1,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at