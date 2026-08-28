Renoworks Software: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Renoworks Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Renoworks Software 1,8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at