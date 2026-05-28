Renoworks Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Renoworks Software hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Renoworks Software in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen CAD im Vergleich zu 1,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at