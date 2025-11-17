Renren A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Renren A ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Renren A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Renren A ein Ergebnis je Aktie von 0,080 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden 20,5 Millionen USD gegenüber 16,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at