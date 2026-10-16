RENT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

RENT hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 230,16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 191,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 14,10 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at