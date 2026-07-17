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17.07.2026 06:31:29
RENT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
RENT hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.
RENT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,55 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,490 JPY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,02 Milliarden JPY im Vergleich zu 11,78 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 764,94 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 675,09 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,86 Prozent auf 52,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 49,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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