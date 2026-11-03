RENT CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001
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03.11.2026 13:59:44
Rent rises of up to 88% still passing in England despite Renters’ Rights Act
Exclusive: While tenants are challenging increases in record numbers, renters and landlords say system is ‘not working for anyone’
The rent tribunal system is “not working for anyone”, tenants and landlords have said, as rent increases of up to 88% continue to be approved despite Labour’s pledge to curb unfair rises.
Tenants are challenging rent increases in record numbers since the Renters’ Rights Act came into effect in May, making the process easier and less risky for renters.Continue reading...
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