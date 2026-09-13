RENT CORPORATION Registered Shs Aktie

RENT CORPORATION Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001

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14.09.2026 01:05:45

Rent rises set to speed up in gloomy forecast for tenants

The cost of renting is expected to rise by 4% or 5% a year by December, according to property website Zoopla.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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