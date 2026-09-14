Rent the Runway gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rent the Runway hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rent the Runway ein EPS von -5,870 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at