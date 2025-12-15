|
15.12.2025 06:31:29
Rent the Runway stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Rent the Runway hat sich am 12.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 13,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -4,440 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,42 Prozent auf 87,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
