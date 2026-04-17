Rent the Runway: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rent the Runway ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rent the Runway die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Rent the Runway hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,090 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,03 Prozent auf 91,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,88 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -16,610 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,71 Prozent auf 329,80 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 306,20 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at