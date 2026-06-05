Rent the Runway: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rent the Runway hat am 03.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rent the Runway ein EPS von -5,910 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Rent the Runway im vergangenen Quartal 89,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rent the Runway 69,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at