RENTA 4 BANCO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RENTA 4 BANCO veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENTA 4 BANCO noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 88,1 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at