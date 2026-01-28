RENTA 4 BANCO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

RENTA 4 BANCO veröffentlichte am 26.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RENTA 4 BANCO noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 81,7 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,790 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,68 Prozent auf 300,33 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 271,34 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at