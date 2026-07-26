Friendly Aktie
WKN: 875857 / ISIN: JP3829200009
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26.07.2026 02:00:49
Rental searches for pet friendly properties drop after law change
Agents say some renters wrongly believe permission to have a pet is guaranteed.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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