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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004

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24.06.2026 15:10:00

Rente: Koalition für höheres Eintrittsalter - So viel später dürfen Sie in Ruhestand

Bürgerinnen und Bürger sollen künftig später in Ruhestand gehen, fordert die Rentenkommission. Die Bundesregierung stellt sich hinter die Vorschläge. Das kommt jetzt auf die Menschen zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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