Rente mit 63 immer beliebter

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Immer mehr Menschen gehen mit 63 vorzeitig abschlagsfrei in Rente. Laut der Deutschen Rentenversicherung stieg im vergangenen Jahr die Zahl derer, die erstmals die abschlagsfreie Altersrente nach mindestens 45 Versicherungsjahren bezogen, um rund 10.000 gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 253.492 Versicherte. Zunächst hatte die Rheinische Post darüber berichtet. Insgesamt waren Ende des vergangenen Jahres rund 1,41 Millionen Menschen in Rente mit 63 , so ein Sprecher der Rentenversicherung.

Demnach gingen 137.487 Männer und 116.005 Frauen im vergangenen Jahr vorzeitig in Rente, ohne dabei Abschläge von ihrer Altersrente hinnehmen zu müssen. Im Jahr zuvor waren es 243.719 Versicherte, davon 132.589 Männer und 111.130 Frauen.

Männer, die nach 45 Versicherungsjahren 2019 vorzeitig in Rente gingen, erhielten im Westen monatliche Altersbezüge von 1.557 Euro nach 1.500 Euro im Jahr 2018, wie ein Sprecher der Rentenversicherung bestätigte. Bei Frauen lag die Rentenhöhe im vergangenen Jahr bei 1.142 Euro nach 1.086 Euro im Jahr davor. Im Osten waren es 1.262 Euro für Männer und 1.204 Euro für Frauen.

Vor sechs Jahren war die Rente mit 63 von der damaligen großen Koalition eingeführt worden. Bei der Einführung hatte die Bundesregierung mit jährlich rund 200.000 Antragstellern gerechnet.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2020 05:59 ET (09:59 GMT)