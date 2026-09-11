Rente und Raumfahrt im Bundestag

BERLIN (dpa-AFX) - Rente und Raumfahrt zählen zu den zwei Themenbereichen, die zum Abschluss der Beratungen des Bundeshaushalts an diesem Freitag im Bundestag beraten werden. Auf der Tagesordnung stehen der Etat für Arbeit und Soziales sowie der Haushalt für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) verantwortet dabei den größten Einzeletat. Im kommenden Jahr sind hier Ausgaben von mehr als 201 Milliarden Euro geplant - 36,3 Prozent der Ausgaben des Bundeshaushalts. Der mit Abstand größte Ausgabenblock sind die Ausgaben für die Rentenversicherung sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: 145,22 Milliarden Euro (2026: 140,01 Milliarden Euro).

Zum Abschluss der sogenannten Haushaltswoche ziehen die Fraktionen noch einmal Bilanz. Danach werden sämtliche Einzelpläne zur weiteren Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen./bw/DP/nas