10.11.2026 14:27:38

Renten-Reserve schrumpft - Beiträge dürften steigen

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Bei der gesetzlichen Rentenversicherung schwinden mittelfristig die Reserven zur Finanzierung stabiler Beiträge. So wird die Reserve der Rentenkasse voraussichtlich Ende kommenden Jahres "nur noch knapp" über einer vom Gesetz vorgegebenen Untergrenze liegen, wie die Vorsitzende des Bundesvorstands der Rentenversicherung, Anja Piel, in Würzburg sagte.

Renten und Beiträge steigen

Der Beitragssatz für 2027 bleibe mit 18,6 Prozent des Bruttolohns zwar stabil. Dies werde aber durch ein weiteres Abschmelzen der bestehenden Rücklage erreicht, wie Piel sagte. Für 2028 werde dann ein deutlicher Anstieg auf 19,7 Prozent erwartet. "Es wäre die erste Anhebung seit mehr als zwei Jahrzehnten", erklärte die Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) beim Vorstand der Rentenversicherung. Piel erläuterte damit die Prognosen des am Monatsanfang bekanntgeworden Rentenversicherungsberichts.

Den offiziellen Prognosen zufolge steigen die Renten selbst im Juli voraussichtlich um 4,1 Prozent, wie die Präsidentin der Rentenversicherung, Gundula Roßbach, bestätigte. "Das ist ja auch nicht wenig", sagte sie.

Rentenversicherung sorgt sich um Beitragszahler

Von der Arbeitgeberseite sagte der Co-Vorsitzende des Versicherungsvorstands, Alexander Gunkel, eine sechsstellige Zahl fehlender Beitragszahler in den kommenden Jahren voraus. Wegen der Konjunkturentwicklung und der Alterung der Gesellschaft werde sich das Problem künftig verschärfen./bw/DP/stk

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