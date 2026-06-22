Rentenkommission schließt Beratungen ab

BERLIN (dpa-AFX) - Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission schließt am Montag ihre Beratungen ab. Ihre Vorschläge sollen die Fachleute dann am Dienstag offiziell im Kanzleramt an die Bundesregierung übergeben. Viele Empfehlungen wurden über das Wochenende bereits bekannt.

Die wichtigsten Punkte sind: Das Rentenniveau soll durch eine neue Kapitalrente langfristig gesichert und das Rentenalter in den nächsten Jahrzehnten schrittweise angehoben werden. Auch die Rentenbeiträge werden weiter steigen.

Die Kommission unter Vorsitz der Verwaltungswissenschaftlerin Constanze Janda und des Ex-Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, tagte rund 150 Stunden. Nach Angaben aus dem Gremium herrschte breiter Konsens über die Ergebnisse. Die Vorschläge sollen dazu beitragen, den Lebensstandard im Alter gerade für kleinere und mittlere Einkommen durch gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge zu sichern.

Die schwarz-rote Koalition will bis zur Sommerpause ein Reformpaket schnüren, das den Arbeitsmarkt , die Rente, die Einkommensteuer und den Bürokratieabbau betrifft./vsr/DP/he