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23.06.2026 05:49:38
Rentenkommission übergibt Bericht an Regierung
BERLIN (dpa-AFX) - Die Rentenkommission der Bundesregierung übergibt an diesem Dienstag ihren Abschlussbericht an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Nach den bereits vorab bekanntgewordenen Vorschlägen schlägt die Expertenrunde eine Anhebung des Rentenalters vor. Zudem soll eine neue Kapitalsäule aufgebaut werden, um die Renten in Zukunft höher halten zu können. Die Rente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschläge soll wegfallen.
Die Reform soll die Rente stabil und bezahlbar halten, denn wegen der Alterung der Gesellschaft werden die Bezüge von immer mehr Rentnerinnen und Rentnern von immer weniger Beitragszahlenden finanziert. Die Regierung hatte deshalb die Rentenkommission eingesetzt. Das 13-köpfige Gremium nahm im Januar dieses Jahres seine Arbeit auf./bw/DP/stw
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