Rentenpräsidentin: Rentenplus höher als Inflation

BERLIN (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, hat die deutliche Rentenerhöhung in diesem Juli als Stärkung der gesetzlichen Rente begrüßt. Die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten zum 1. Juli um 4,57 Prozent steigende Bezüge, wie zuvor das Bundessozialministerium mitgeteilt hatte. Bereits in der Vergangenheit seien die Renten im Durchschnitt stärker gestiegen als die Verbraucherpreise, betonte Roßbach. "So stiegen seit 2014 die Renten im Westen im Jahresdurchschnitt um 2,9 Prozent, die Renten im Osten um 3,9 Prozent." Im selben Zeitraum hätten sich die Verbraucherpreise um durchschnittlich 2,4 Prozent jährlich erhöht. Im vergangenen Jahr war die Rentenerhöhung hinter der Inflation zurückgeblieben. Diese Entwicklung kehrt sich bei deutlich sinkender Inflation in diesem Juli wieder um. Im Februar lagen die Verbraucherpreise noch um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats./bw/DP/jha