Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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29.09.2026 14:57:00
Rentenreform: Ökonomen-Allianz drängt auf vollständige Umsetzung und warnt vor Flickwerk
Kampf um das »Gesamtkunstwerk«: In einem Aufruf fordern 47 führende Wirtschaftsforscher die Regierung auf, das Reformpaket der Rentenkommission ohne Abstriche umzusetzen. Einschließlich Streichung der sogenannten »Rente mit 63«.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|Barclays Capital
|17.08.26
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|14.08.26
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