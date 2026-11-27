OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die CSU im Bundestag hält den Rentenentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) für einen Fortschritt, aber noch nicht die Lösung des Koalitionsstreits. "Mit dem Gesetzentwurf bezieht der Arbeitsminister Position, das ist ein Schritt nach vorne und schon mal mehr als das bisherige einfache Nein der SPD", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er bekräftigte gleichzeitig seine Forderung nach einer Gegenfinanzierung.

Wenn Schweitzer die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren weitgehend beibehalten wolle, erwarte er von ihm "einen seriösen Vorschlag, wie er das System an anderer Stelle entlasten will". Hoffmann wies erneut darauf, dass sich die Koalition auf das Prinzip verständigt habe: "Härtefälle ja, Regelfälle nein."

Schweitzer will die sogenannte Rente mit 63 grundsätzlich beibehalten, aber die Regeln verschärfen. Zeiten mit Arbeitslosengeld oder Krankengeld und Minijobs sollen für die nötigen 45 Beitragsjahre nicht mehr zählen. Rund 27 Prozent der Anspruchsberechtigten könnten nach seinen Worten dann die Rentenart nicht mehr wie heute nutzen. Mitte der Woche hatten mehrere CDU-Politiker einen Vorschlag vorgelegt, der laut SPD für 90 Prozent der heute Berechtigten zu einem Wegfall der "Rente mit 63" geführt hätte./mjm/DP/mis