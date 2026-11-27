BERLIN (dpa-AFX) - Sozialminister Alexander Schweitzer gibt sich zuversichtlich im Rentenstreit der Koalition. "Die letzten Monate, auch die letzten Tage, ich kann sagen sogar die letzten Stunden, haben für mich gezeigt, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Gegensätze", sagte der SPD-Politiker in der Debatte über den Sozialetat im Bundestag.

Gespräche von Union und SPD über die Rentenreform hatten Streitpunkte zuletzt nicht ausräumen können. Dabei geht es vor allem um die vorzeitige Rente nach 45 Versicherungsjahren, die sogenannte Rente mit 63 . Ein neuer Vorschlag von Unionsabgeordneten fand bei der SPD wenig Anklang. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will ein Reformkonzept noch vor Weihnachten im Kabinett beschließen.

Schweitzer hatte sich zuletzt nicht auf einen Zeitplan festgelegt. Im Bundestag sagte der Sozialminister: "Ganz grundsätzlich: Es liegen gute Vorschläge auf dem Tisch, und ich bin froh über jeden Vorschlag, der jetzt noch hinzukommt, weil es für mich eine wichtige Botschaft in sich trägt. Wir können nicht einfach auf alten Positionen beharren."

Mehr als 200 Milliarden Euro im Etat

Der CDU-Politiker Johannes Winkel betonte ebenfalls die Notwendigkeit von Kompromissen. "Wenn es jetzt die ein oder andere Meinungsverschiedenheit gibt - am Ende des Tages müssen wir vor allen Dingen jetzt diese Chance nutzen, Kompromisse machen und diese historische Chance für unsere Rentenversicherung nutzen", sagte der Vorsitzende der jungen Gruppe der Unionsabgeordneten.

Für Schweitzers Etat 2027 sind rund 203,3 Milliarden Euro eingeplant, knapp sechs Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Davon wiederum gehen 143,4 Milliarden Euro in die Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter. Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende sind 26,64 Milliarden Euro vorgesehen, daneben noch einmal 12,9 Milliarden für den Bundesanteil an Leistungen für Unterkunft und Heizung./vsr/DP/zb