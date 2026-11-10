10.11.2026 05:49:39

Rentenversicherung gibt Ausblick zu Finanzen und Reformen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Rentenversicherung gibt an diesem Dienstag einen Überblick über die aktuellen Finanzen und Szenarien für die gesetzliche Rente in Deutschland. Im Mittelpunkt einer Veranstaltung in Würzburg (11.30 Uhr) stehen die Beiträge sowie die Einnahmen und Ausgaben der Rentenkasse und das Absicherungsniveau der Rente. Zudem stellt die Rentenversicherung die Frage: "Wie geht es weiter mit der Rente?" Dabei informiert sie über mögliche Auswirkungen der geplanten Reformvorhaben der Bundesregierung.

Zu Wort kommen die Vorsitzenden des Bundesvorstands, des obersten Selbstverwaltungsorgans der Rentenversicherung. Für die Gruppe der Versicherten ist das Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), für die Gruppe der Arbeitgeber Alexander Gunkel von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Im kommenden Sommer dürften die Bezüge für die 21,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland um rund 4,1 Prozent steigen, wie bereits Anfang des Monats bekannt geworden ist. Bis 2040 sollen die Renten im Schnitt um 2,8 Prozent pro Jahr steigen. Union und SPD wollen noch in diesem Jahr eine Rentenreform im Kabinett auf den Weg bringen. Umstritten ist insbesondere noch der Umgang mit der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Ein zweiter Teil der Reform mit einer neuen Kapitalsäule soll bald darauf folgen./bw/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen folgen positiven US-Vorgaben
Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag stärker. Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen