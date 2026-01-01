01.01.2026 15:17:38

Rentner in der Schweiz bekommen erstmals 13. Monatsrente

BERN (dpa-AFX) - Pensionäre mit Schweizer Rente können sich im neuen Jahr auf eine Art Weihnachtsgeld freuen: Sie erhalten erstmals eine 13. Monatsrente. Zu verdanken haben sie dies dem Gewerkschaftsbund, der erfolgreich Unterschriften für eine Volksabstimmung sammelte. Im Mai 2024 stimmten gut 58 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür, obwohl die Regierung den Vorstoß ablehnte und vor den Kosten warnte. Die staatliche Rente erhöht sich damit auf einen Schlag um 8,3 Prozent.

Allerdings müssen Rentnerinnen und Rentner noch bis Ende des Jahres warten. Das Geld wird erst im Dezember ausgezahlt. Eine 13. Rente gibt es in mehreren Ländern, etwa in Liechtenstein, Polen oder Österreich, nicht aber in Deutschland.

Die staatliche AHV-Rente (AHV ist die Alters- und Hinterlassenenversicherung) beträgt je nach Einzahlung maximal 2.520 Franken (gut 2.700 Euro). Daneben haben die meisten Rentner in der Schweiz noch eine zweite Säule - ein persönliches Rentenkonto, auf das Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen.

Die Regierung schlägt vor, die Mehrausgaben durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu finanzieren. Der normale Satz würde von 8,1 auf 8,8 Prozent steigen. In Deutschland liegt der Satz schon heute bei 19 Prozent. Darüber muss noch das Parlament entscheiden./oe/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
02:35 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen