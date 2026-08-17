Rentracks informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rentracks hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 91,36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Rentracks 35,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Rentracks mit einem Umsatz von insgesamt 11,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1060,61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at