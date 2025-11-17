Rentracks: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rentracks hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 945,2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at