|
17.11.2025 06:31:29
Rentracks: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Rentracks hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 27,05 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 945,2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!