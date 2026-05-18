Rentracks: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rentracks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 255,81 JPY. Im letzten Jahr hatte Rentracks einen Gewinn von 10,13 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 986,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 327,18 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 85,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Rentracks in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,86 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at