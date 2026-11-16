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16.11.2026 06:31:29
Rentracks veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rentracks hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 71,23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rentracks 17,80 JPY je Aktie generiert.
Rentracks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 791,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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