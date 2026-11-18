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18.11.2026 06:31:28
RenX Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
RenX Enterprises hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -3,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -22,400 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 4,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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