RenX Enterprises hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -3,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -22,400 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at