RenX Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

RenX Enterprises hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -20,570 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at