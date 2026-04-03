RenX Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

RenX Enterprises hat am 01.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das RenX Enterprises ein Ergebnis je Aktie von -0,380 USD vermeldet.

RenX Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10833,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

RenX Enterprises hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 83,990 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -186,290 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat RenX Enterprises im vergangenen Geschäftsjahr 8,22 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3814,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RenX Enterprises 0,21 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at