17.11.2025 06:31:29
Repare Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Repare Therapeutics äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
