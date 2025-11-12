REPAY: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

REPAY hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

REPAY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at