REPAY Aktie
WKN DE: A2PNWR / ISIN: US76029L1008
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17.04.2026 15:50:26
Repay Holdings Stock Rises 26% Over All-Cash Takeover Proposal From Forager Capital Management
(RTTNews) - Shares of Repay Holdings Corporation (RPAY) are moving up about 26 percent on Friday morning trading after the company received an all-cash takeover proposal from Forager Capital Management, LLC, the largest shareholder of the company.
The company's shares are currently trading at $4.01 on the Nasdaq, up 26.57 percent. The stock opened at $3.98 and has climbed as high as $4.03 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $2.300 to $6.0550.
In the letter, Forager proposed to acquire 100 percent outstanding shares of Repay Holdings at a price of $4.80 per share in cash.
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