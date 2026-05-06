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06.05.2026 06:31:29
REPAY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
REPAY hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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