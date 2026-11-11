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11.11.2026 06:31:29
REPAY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
REPAY hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 153,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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