REPAY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

REPAY hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 153,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at