REPAY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

REPAY präsentierte in der am 02.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

In Sachen EPS wurden 0,280 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte REPAY 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat REPAY 62,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,800 USD. Im letzten Jahr hatte REPAY einen Gewinn von 0,600 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 219,26 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte REPAY 155,04 Millionen USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,744 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 220,73 Millionen USD erwartet.

Redaktion finanzen.at