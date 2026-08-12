REPAY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

REPAY lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

REPAY hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,150 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 100,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte REPAY 75,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at